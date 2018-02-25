تركيا تقترب من وضع اللمسات النهائية لمشاريع في ليبيا

قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إن حكومة بلاده سوف تجري مفاوضات مع الحكومة الليبية؛ لوضع اللمسات الأخيرة على المشاريع التي نفذتها الشركات التركية، وبحث إنجاز مشاريع جديدة.

وفي تعليقه على مشاكل المقاولين الأتراك في ليبيا، قال خلال مؤتمر التنمية والاستثمار الليبي التركي: “سنجلس مع الحكومة الليبية، لتصفية المشاريع التي أُنجزت أولا، ومن ثم النظر فيما يمكن القيام به بسرعة حول المشاريع التي يمكن العمل عليها”.

وتابع: “الحكومة الليبية ستحدد أولوياتها، ونحن سنقوم بما يقع على عاتقنا من مهمات وفقا لهذه الأولويات”. مشيرا إلى أن تركيا وليبيا بلدان يكملان بعضهما، ولا يمكنهما أن يكونا منافسين لبعضهما.

وتضررت القطاعات الاقتصادية في ليبيا، خلال السنوات التي أعقبت الثورة في 2011، وأدت إلى خروج غالبية الاستثمارات الأجنبية في البلاد، فضلا عن تضرر استثمارات الشركات الأجنبية، بما فيها التركية.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية في الحكومة الليبية، محمد سيالة، خلال المؤتمر، عن تشكيل لجنة مشتركة بين ليبيا وتركيا للتعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين.

وأوضح أن اللجنة ستدرس وضع الشركات التركية العاملة في ليبيا. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار سيالة إلى أن مستوى العلاقات السياسية بين البلدين أتاح الفرصة أمام الشركات التركية للمساهمة في تنفيذ المشاريع في ليبيا، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتنفذ تركيا العديد من المشروعات في ليبيا، لا سيما في مجال الكهرباء، إذ تتعدى قيمة المشاريع في القطاع 3 مليارات دينار ليبي (تساوي نحو 2.25 مليار دولار أمريكي)، بحسب ما صرح به، في وقت سابق أمس، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، المهندس عبد المجيد حمزة.

عربي21

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