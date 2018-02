«الرياض» تطلق الدورة الرابعة لمعرض AFED

المتوسط:

انطلق في الرياض اليوم الأحد معرض القوات المسلحة AFED في دورته الرابعة لدعم التصنيع المحلي 2018، حيث توفر خلاله الجهات المشاركة حوالي 80 ألف فرصة استثمارية لتصنيع المواد وقطع الغيار التي تحتاجها الجهات المستفيدة، وذلك أمام رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية، فضلاً عن مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وتعتبر أبرز أهداف معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي بالسعودية، دعم الصناعة الوطنية وتطويرها، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، والاستفادة من القدرات المحلية، إلى جانب تعريف المصانع السعودية بمنتجاتها وإمكانياتها وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

