اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاحد 25/2/2018 وسعر الذهب والفضة

استمر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 25 فبراير 2018 بارتفاعه لكن بشكل طفيف مع بدء التعاملات اليومية في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار 6.070 دينار ليبي مقارنة بـ 6.050 دينار عند الاغلاق امس, وتشهد العملة الامريكية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض بسبب المضاربات التي يشهدها سوق العملة وارتفع الدولار مؤخرا فوق مستوى ال7 دينار في تعاملات السوق لأول مرة منذ منتصف يناير الماضي.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.465 دينار مقارنة بـ 7.441 عند الاغلاق, وكان اليورو مع بداية العام 2018 فوق 10 دينارات لكن العملة الاوروبية شهدت منتصف شهر يناير الفائت هبوطا قياسيا لم تشهده منذ أكثر من عام.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل نسبي وبلغ سعره 8.484 دينار مقارنة بـ 8.456 دينار ليبي عند الاغلاق, وكان الجنيه الإسترليني فوق سعر 11 دينارًا قبل أن يتزامن في الهبوط مع العملة الأميركية, ليتراجع الباوند منذ منتصف شهر يناير الماضي بشكل كبير وفقد الكثير من قيمته في هبوط قياسي لم تشهده العملة البريطانية منذ عام.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي اليوم تحديث6

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.460 دينار 6.380 دينار اليورو 7.945 دينار 7.865 دينار الجنية الاسترليني 9.029 دينار 8.949 دينار الليرة التركية 1.705 دينار 1.625 دينار الدينار التونسي 2.45 دينار 2.37 دينار الجنية المصري 0.365 دينار 0.285 دينار الدولار الكندي 5.099 دينار 5.019 دينار الدينار الاردني 9.109 دينار 9.029 دينار حوالات دبي-تركيا 6.44 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5 دينار كاش 6.5 صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.3 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية – 8.2 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 194 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 226 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 258 دينار

كسر الفضة = 2.4 دينار

جرام الذهب المسبوك 195 دينار

جرام الذهب جديد 18 من 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 من 325 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 من 210 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وشهدت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الارتفاع بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.