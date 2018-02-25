إدارة ميناء بنغازي البحري تنفي ضبط شحنة مخالفة لشروط الاستيراد

بنغازي 25 فبراير 2018 (وال)- نفت إدارة ميناء بنغازي البحري أمس السبت ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول ضبط شحنة مخالفة لشروط الاستيراد لمادة السكر بالميناء، مؤكدة أن الخبر غير صحيح وعار عن صحة.

وبحسب تصريح المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي “فقد أهابت إدارة الميناء وجميع الأجهزة الأمنية والضبطية فيه، بكافة الأهالي في مدينة بنغازي بعدم الانجرار وراء هذه الشائعات والافتراءات، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، وخلق نوع من عدم الثقة لدى المواطن.

وشدد الشهيبي “على أهمية استيفاء الأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة ، مطمئناً الجميع بأن الميناء بألف خير بفضل رجال الوطن الشرفاء، حسب قوله. (وال – بنغازي) هـ ع/أ د

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