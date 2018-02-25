مصرف الوحدة يشرع في استلام مستندات أرباب الأسر لـ2018

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أفاد المتحدث باسم إدارة مصرف الوحدة المعتصم بالله الفيتوري أن المصرف باشر اليوم الأحد في استقبال المستندات المطلوبة من أرباب الأسر الجديدة للعام الحالي2018.

وحدد مصرف الوحدة المستندات المطلوبة من أرباب الأسر الذين سبق لهم الحصول على المنحة خلال العام الماضي 2017 م ،كالتالي”طلب شراء عملة أجنبية (نموذج رقم 2)، طلب إصدار بطاقة فيزا الدولية ( النسخة الأصلية)، شهادة بالوضع العائلي حديثة ومعتمدة (النسخة الإلكترونية)، صورة من التعريف الشخصي لصاحب الحساب المخول بالتوقيع.

وأشار الفيتوري بأن المستندات المطلوبة كالتالي ” طلب فتح حساب وشراء عملة أجنبية ( نموذج رقم 1)، طلب إصدار بطاقة فيزا الدولية ( النسخة الأصلية ) ،شهادة بالوضع العائلي حديثة ومعتمدة ( النسخة الإلكترونية )، صورة من التعريف الشخصي لصاحب الحساب المخول بالتوقيع.

وأعلن المصرف بأن النماذج رقم 1،2 متوفرة على موقع مصرف الوحدة ،وأشار أن نموذج إصدار بطاقة فيزا الدولية النسخة الأصلية يتم توزيعها بالفروع مجاناً وهي تتكون من ثلاثة أوراق ملونة. أما النسخة الموجودة بالموقع لغرض الاطلاع على البيانات المطلوبة وقراءة الشروط والأحكام لإصدار البطاقة.

وقال الفيتوري أنه تم تكليف موظف مسؤول بكل فرع بصفة رئيس لجنة منحة أرباب الأسر للإجابة على الاستفسارات ومعالجة المشاكل الإدارية والفنية التي قد تواجه أي شخص عند تقديم المستندات كما أنه سيقوم بالتواصل مع الإدارات المختصة لإنهاء جميع المعاملات , وذلك ضمن جهود الإدارة العامة للمصرف في تسهيل إجراءات الحصول على المنحة للعام 2018 م. وإصدار بطاقة فيزا الدولية بحسب وصفه.

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