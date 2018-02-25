مسؤول مالي ليبي سابق يكشف علاقة بشير صالح بالأموال الليبية في الخارج؟

كشف المسؤول المالي السابق سعيد رشوان، أنه لا توجد أي علاقة لـ” بشير صالح ” المدير السابق لمكتب العقيد معمر القذافي بالأرصدة الليبية في الخارج.

وأضاف رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن علاقة صالح “بمحفظة إفريقيا (انتهت) منذ العام 2009 بعدما سلم إدارتها إلي إدارة أخرى” .

وأضاف “أحب أن يعلم الجميع ومن يهتم بالأرصدة الليبية في الخارج” بأنها “أصول سائله أو غير سائله تدار من المؤسسات الليبية المنشأ بقوانين تخولها إدارة هذه الأموال في الخارج” وذلك “من خلال حسابات معروفه لدي إدارات هذه المؤسسات وهي مؤسسات محوكمة ومراقبة رقابة شديدة ولا يوجد أي شخص له حق التصرف فيها بشكل فردي أو حفظ أسرارها بمفرده لا بشير صالح ولا غيره والذي يجد ما يخالف هذا القول عليه إثباته وثائقاً”.

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