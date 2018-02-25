بالارقام.. إستمرار إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي اليوم الاحد

ليبيا – تابعت صحيفة المرصد أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاحد 25 فبراير 2018 وتشمل الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني واليورو والليرة التركية والدينار الاردني والجنيه المصري .
وكانت الاسعار كتالي :
|الدولار الأمريكي
|6.460
|6.380
|دولار كندي
|5.099
|5.019
|جنيه استرليني
|9.029
|8.949
|ليرة تركية
|1.705
|1.625
|يورو
|7.945
|7.865
|جنيه مصري
|0.365
|0.285
|دينار أردني
|9.109
|9.029
ملاحظة: الأسعار تتفاوت من مصدر إلى آخر على حسب الصرافة (±3 قروش).
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