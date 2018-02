«رويترز»: أسعار النفط تتراجع بسبب انخفاض الإنتاج الليبي

المتوسط:

نشرت وكالة رويترز، تقرير يفيد بإن أسعار النفط تتراجع بسبب انخفاض الإنتاج الليبي بينما يعوض الإنتاج الأمريكي قيود أوبك.

وأكدت الوكالة، أن أسعار النفط تراجعت أول أمس إلى 66 دولارًا للبرميل، بسبب ارتفاع الناتج النفطي والصادرات الأمريكية أيضًا لمواجهة محاولات منظمة (أوبك) لتقويض المخزونات مع قيود الإنتاج.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، اليوم الأحد، أن إنتاج النفط الأمريكى كان ثابتا عند 10.27 مليون برميل يوميًا، منذ أسبوع حيث قفزت الصادرات الخام إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا.

ونقلت الوكالة عن كبير محللي السوق في شركة “ثينك ماركيتس أوك المحدودة :”تقوم الولايات المتحدة بضخ كمية قياسية من النفط، حيث إن ارتفاع الثور الذى شهدناه للذهب الاسود قد يتلاشى لأن انتاج النفط الامريكى يقوض التزامات خفض انتاج الاوبك”.

وجدير بالذكر أن الأسعار استعادت بعض الخسائر بعد إغلاق حقل الفيل في ليبيا الذي ينتج 70 ألف برميل يوميا، ويبلغ الانتاج في اوبك حوالي مليون برميل يوميا رغم انه لا يزال متقلبا بسبب الاضطرابات.

وجاء آخر انخفاض للنفط الخام على الرغم من أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية سجلت مخزونات الخام بشكل غير متوقع بمقدار 1.6 مليون برميل. وقال محللون بعدها إن انخفاض الواردات ساهم فى زيادة الانخفاض.

