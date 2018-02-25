مالية الوفاق: صرف رواتب الموظفين مطلع مارس القادم

أكدت وزارة المالية بحكومة الوفاق صرف مرتبات الموظفين بكافة قطاعات الدولة ابتداء من الأسبوع الأول من مارس المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر على صفحتها الرسمية عبر فيس بوك السبت، أنها أحالت دعم المحروقات بقيمة 700 مليون دينار للشهر الماضي والجاري، إضافة إلى مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ 134 مليون دينار عن الشهر الماضي.

وأضاف البيان أن الوزارة استطاعت تخفيض معدل الإنفاق العام خلال العام الماضي من 37 مليارا إلى 32 مليار دينار مع الحفاظ على تدفق رواتب الموظفين.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزارة مؤسسة مستقلة بعيدة عن المناكفات السياسية، وتهدف لتحقيق سياسة مالية ناجحة تخدم الوطن والمواطن.

وكالات

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