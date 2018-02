للمساهمة في أعادة أعمار الموصل.. عودة المصرف العقاري

أعاد المصرف العقاري الاحد افتتاح فرعه في مدينة الموصل بهدف دعم أعادة أعمار المدينة التي يسكنها قرابة مليوني نسمة، بعد ان دمرتها المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي

وأغلق المصرف العقاري فرعه لدى سيطرة التنظيم المتطرف في يونيو2014 على المدينة التي تحولت معظم مبانيها الى حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.

وقال مدير المصرف سيف الدين محمد لفرانس برس “أفتتحت اليوم بناية المصرف وسيتم الأقراض عن طريق تقديم طلبات مباشرة او التقديم الالكتروني” عبر الانترنت

واضاف “سيتم منح القروض لبناء أو شراء او أعادة تأهيل الوحدات السكنية

وتعرض نحو 21 ألف و 500 منزل لدمار كامل أو اضرار كبيرة في هذه المدينة التي كانت عاصمة دولة “الخلافة”، خلال المعارك التي قادتها القوات العراقية وانتهت بطرد الجهاديين في يوليو الماضي

ووفقا لبرنامج الامم المتحدة للإسكان، فان الاضرار التي لحقت بقطاع الاسكان تمثل قرابة خمس الدمار الناجم عن العنف الدامي الذي استمر سنوات في العراق

