وكيل شؤون العمل بوزارة العمل يبحث المواضيع المهمة في درنة مع رئيس مجلس بلديتها

البيضاء 25 فبراير 2018 (وال) – بحث وكيل شؤون العمل والشؤون الاجتماعية بوزارة العمل بالحكومة المؤقتة عيسي العيساوي، ظهر اليوم الأحد مع رئيس المجلس التيسيري لبلدية درنة الأستاذ عبد المنعم الغيثي، بحضور مدير مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية محمد فرج رزق حزمة من المواضيع المهمة المتعلقة بالمدينة.

وناقش المجتمعون مشاكل نازحي مدينة درنة بعدة مناطق متفرقة في البلاد، وآليه توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة والفعلية للنازحين والمهجرين قصراً .

واستعرض الطرفان مناقشة آلية اعتماد الكشوفات النهائية للنازحين من قبل مكتب العمل والشؤون الاجتماعية درنة لتسهيل وتمكين وزارة العمل من أداء التزامها وفق الحصر النهائي للنازحين خلال عام 2018، وسبل تذليل المشاكل والصعوبات التي تواجهها نتيجة الأحداث التي تشهدها درنة.

وأفاد رئيس المجلس التيسيري لبلدية درنة أنه تم الاتفاق على أعداد حصر جديد للنازحين خلال عام الحالي و أعداد كشوفات إضافية، ووضع تصور كامل، للاحتياجات الأساسية، والمتطلبات الضرورية لأهالي مدينة درنة . (وال – البيضاء) ع م

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