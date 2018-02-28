“البريقة للنفط” تنتهي من صيانة خط الوقود المتضرر بالزاوية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أن فريق الصيانة بالشركة انتهى من أعمال الصيانة للخط المتضرر بمنطقة الزاوية والذي تعرض الاثنين إلى عطب تسبب في اندلاع حريق بمحيطه

وقالت البريقة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك أنه أجريت الاختبارات اللازمة لعدم وجود تسرب ثم استئنف ضخ الوقود من مستودع الزاوية النفطي إلى مستودع طرابلس النفطي

وكان خط مد الوقود الواقع بمنطقة جودائم بمدينة الزاوية و نتيجة التسوية التي قام بها أحد المزارعين بآلة التسوية تسببت في اشتعال النيران في الخط.

وكإجراء وقائي وفور وقوع الحادث أغلق الخط من قبل المشغلين لتفريغه وإحاطة موقع الحريق بجدار ترابي منعا لانتشار النار ومن ثم السيطرة من رجال الإطفاء على الحريق.

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