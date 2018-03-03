اقتصاد

حراك 19 فبراير ينظم وقفة احتجاجية في طرابلس لتردي الأوضاع المعيشية

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 03 مارس 2018 (وال) – نظم المئات من أهالي وشباب العاصمة طرابلس مظاهرة سلمية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية للمواطن خاصة نقص السيولة وعدم توفر الأمن وانتشار المليشيات الخارجة عن القانون .

ونظم حراك 19 فبراير ضد الفساد وقفة احتجاجية مطالبين الساسة والمسؤولين في غرب البلاد بالرحيل، وردد المحتجون “ارحل سادنا ظلم” و”بأصحاب الكراسي خليتو الشعب يساسي” .

وطالب الحراك النائب العام بالتدخل بالتدخل ومحاسبة المتحصلين على الاعتمادات والمزورين الذين عاثوا في رزق الليبيين .

ورفع المحتجون شعارات متنوعة من بينها أطفالنا يموتون من الجوع ونساؤنا تهان ولا لإذلال المواطن وشعارات أخرى مشابهة لها .

كما حمل المتظاهرين قاناني الماء الفارغة في دلالة على نقص المياه، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بالساعات الطويلة في اليوم الواحد .(وال – طرابلس) ع م

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك