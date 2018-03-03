حراك 19 فبراير ينظم وقفة احتجاجية في طرابلس لتردي الأوضاع المعيشية

طرابلس 03 مارس 2018 (وال) – نظم المئات من أهالي وشباب العاصمة طرابلس مظاهرة سلمية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية للمواطن خاصة نقص السيولة وعدم توفر الأمن وانتشار المليشيات الخارجة عن القانون .

ونظم حراك 19 فبراير ضد الفساد وقفة احتجاجية مطالبين الساسة والمسؤولين في غرب البلاد بالرحيل، وردد المحتجون “ارحل سادنا ظلم” و”بأصحاب الكراسي خليتو الشعب يساسي” .

وطالب الحراك النائب العام بالتدخل بالتدخل ومحاسبة المتحصلين على الاعتمادات والمزورين الذين عاثوا في رزق الليبيين .

ورفع المحتجون شعارات متنوعة من بينها أطفالنا يموتون من الجوع ونساؤنا تهان ولا لإذلال المواطن وشعارات أخرى مشابهة لها .

كما حمل المتظاهرين قاناني الماء الفارغة في دلالة على نقص المياه، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بالساعات الطويلة في اليوم الواحد .(وال – طرابلس) ع م

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