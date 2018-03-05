بلدية أجدابيا تقرر رفع حصة توزيع الدقيق على المخابز

أجدابيا 05 مارس 2018 (وال)- قال عميد بلدية أجدابيا العقيد سعد العكوكي اليوم الإثنين، إنه تقرر رفع حصة المخابز إلى 100 كيس دقيق لكل مخبز .

هذا وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عميد البلدية، بمكتب السلع التموينية، مع مسؤول صندوق موازنة الأسعار بالبلدية موسى سليمان، من أجل حل أزمة الدقيق وتخفيف معاناة المواطن بالبلدية .

وأوضح عميد البلدية أنه تم رفع حصة المخابز بواقع 100 كيس بدل من 50 كيس لكل مخبز، وأن كل ما يتم صرفه خلال هذه الفترة من مادة الدقيق للمخابز، هو الفائض الموجود بمخازن سلع التموينية أجدابيا، والذي تم تجميعه من الحصص التي لم تصرف للمخابز التي لم تتم صرف لها حصتها، بسبب عدم توفر المعايير المطلوبة فيها، ولم تتقيد بالشروط المفروضة .

وأشار عميد بلدية أجدابيا إلى أنه سيتم توزيع الحصص من السلع التموينية، لكافة الجمعيات الاستهلاكية اعتباراً من اليوم الإثنين . (وال- أجدابيا) ع إ/ ر ت

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