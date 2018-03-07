انفراجه في حقل الفيل

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية عن اتفاق يقضي بفتح حقل الفيل وعودة الموظفين تدريجيا لاستئناف العمل في الحقل.

وقال المكتب الإعلامي لجهاز حري المنشآت النفطية، إن هذا الاتفاق يأتي تمهيدا لإعلان رفع القوة القاهرة التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط عقب انسحاب القوة التي تؤمن الحقل، وبعد عدة مشاورات بحضور وكلاء نيابة بمكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، وجهاز المخابرات، وجهاز المباحث العامة، وبعد الوقوف على كل العوائق التي تحول دون أداء حرس المنشآت لوظيفته بشكل تام.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الفيل، يوم 24 فبراير، إثر تهديدات أمنية طالت الحقل والعاملين فيه.

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