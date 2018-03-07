اقتصاد

انفراجه في حقل الفيل

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية عن اتفاق يقضي بفتح حقل الفيل وعودة الموظفين تدريجيا لاستئناف العمل في الحقل.

وقال المكتب الإعلامي لجهاز حري المنشآت النفطية، إن هذا الاتفاق يأتي تمهيدا لإعلان رفع القوة القاهرة التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط عقب انسحاب القوة التي تؤمن الحقل، وبعد عدة مشاورات بحضور وكلاء نيابة بمكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، وجهاز المخابرات، وجهاز المباحث العامة، وبعد الوقوف على كل العوائق التي تحول دون أداء حرس المنشآت لوظيفته بشكل تام.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الفيل، يوم 24 فبراير، إثر تهديدات أمنية طالت الحقل والعاملين فيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك