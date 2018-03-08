المصرف الليبي الخارجي يفند الأخبار حول تجاوزات بعمل المصرف

نفى المصرف الليبي الخارجي ما جاء في تقرير الخبراء الأممي المعني بليبيا، حول وقوع تجاوزات في عمل المصرف، وإلحاق أضرار بالمال العام.

وخاطب المصرف في بيان، رئيس مجلس الأمن الدولي، وفريق الخبراء الأممي برد مفصل يفند المعلومات التي أوردها التقرير، مؤكدا استعداده لتزويد الجهات الرقابية في ليبيا بأي بيانات أو توضيحات.

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