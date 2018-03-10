رئيس هيأة الموارد المائية يقوم بزيارة لبلدية جردس العبيد

جردس العبيد 10 مارس 2018 (وال)- قام رئيس الهيأة العامة للموارد المائية في الحكومة الليبية المؤقتة المهندس عوض علي الدرسي، بزيارة لبلدية جردس العبيد .

هذا وأطلع المهندس عوض علي الدرسي خلال الزيارة التي قام بها صباح اليوم السبت، رفقة مدير إدارة المتابعة برئاسة الوزراء رضا ارفطيس، وعميد البلدية، ومسؤول المياه بالبلدية وعدد من المختصين، على احتياجات والتحديات التي تصادف الاحتياجات المائية للبلدية .

وقال رئيس الهيأة العامة للموارد المائية المهندس عوض علي الدرسي – لوكالة الأنباء الليبية – إن الهدف من الزيارة الاطلاع على المشاكل الفنية التي تصادف حقول الآبار، والمضخات العاطلة، وسُبل إيجاد الحلول الممكنة.

وأضاف الدرسي أن المشاكل ليست بالضخمة، متعهداً في الوقت ذاته بإجراء صيانة وعمرة للحقول، عبر الشركة المتعاقدة معها كحد أقصى 30 يوماً من الاستلام .

وأوضح الدرسي أن الصيانة ستتمثل في استبدال المضخات العاطلة عن العمل، والمضخات السطحية وصيانة بعض خطوط النقل والصمامات، من أجل الإمداد المائي الكافي لسكان البلدية .

وأشار الدرسي إلى أن الهيأة العامة للموارد المالية عازمة على حلحلة كافة التحديات التي تصادف البلديات الواقعة في نطاق عملهم والتابعة للحكومة المؤقتة حسب المتاح لديهم، في إشارة للتعاقد الأخير بين الهيأة وشركة محلية متخصصة في إجراء صيانة وعمرة سريعة للمحطات المتهالكة، تلبية لاحتياجات المواطن، خاصة وإن فصل الصيف على الأبواب، حيث يزداد الطلب والاحتياج المائي .

من جانبه، أشاد عميد بلدية جردس العبيد المهدي المهشهش بزيارة رئيس الهيأة العامة للموارد المالية، مثمناً في الوقت ذاته بمجهودات الهيأة .

وكشف المهشهش عن وعود الهيأة التي تتمثل في : صيانة الآبار في حقل تغاغا الواقع ببلدة البنية، الذي يغذي قرابة 30 ألف نسمة القاطنين بمنطقة جردس العبيد وضواحيها، وكذلك صيانة آبار الشوما الواقعة ببلدة تاكنس، والذي يغذي قرابة 20 ألف نسمة، وهم القاطنين بمنطقة تاكنس وضواحيها، وكذلك إنشاء خزانات علوية في كل من منطقة جردس العبيد وبلدة البنية . (وال- جردس العبيد) أ ف/ ر ت

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