تواصل أعمال الصيانة وترميم الطرق بمختلف أحياء بلدية المرج

المرج 11 مارس 2018 (وال) – تواصل بلدية المرج أعمال صيانة وترميم الطرق بمختلف أحياء البلدية .

وقال مدير مكتب الإعلامي بالبلدية فرج الناظوري – لوكالة الأنباء الليبية – إن أعمال دمك وترميم الطريق متواصلة بمفترق الجطلاوي الكائن بمنتصف البلدية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأعمال متواصلة لاستكمال كل العقود المبرمة مع عدة شركات محلية عن طريق مكتب الإسكان والمرافق المرج.

وأشار الناظوري إلى أن الشركات التي تعاقدت معها البلدية هي : أرياس، أثار المرج، أكاكس”، موضحا أن البلدية المرج تشرف بشكل مباشر على أعمال الشركات.

يشار إلى أن مفترق الجطلاوي وسط المدينة، قد تم ترميمه في الفترة الماضية، لكن لم تنجح المعالجة جراء خطأ بالمادة المضافة للإسفلت، وعدم توفر مادة البوتيمين التي توفرت مؤخرا. (وال – المرج) ع م

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