البدء في صيانة وإصلاح خطوط الصرف الصحي ببلدية بنينا

بنينا 11 مارس 2018 (وال) – في إطار سعى المجلس التسييرى لبلدية بنينا لحلحلة الاختناقات العاجلة داخل البلدية بما يتوافق مع إمكانياته .

قام المجلس التسييرى بعقد عدة اجتماعات طارئة اليوم الأحد وخلال الأيام القليلة الماضية بخصوص بعض الاختناقات، وذلك بحضور ممثل عن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي والسيد مسؤول مكتب الإسكان والمرافق بنينا، وممثل عن المواطنين المتضررين من جراء طفح مياه الصرف الصحي في كلا من “الشعبية البيضاء، والشعبية الحمراء ” .

و استهل الاجتماع بعرض تلك المشاكل على السادة المسؤولين في البلدية وشركة المياه والصرف الصحي، وبتعليمات مباشرة من السيد ناجى البرغثى رئيس المجلس، وبتكلفة مالية كاملة من مخصصات المجلس التسييرى لبلدية بنينا وبالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سيبدأ العمل وبشكل عاجل لإصلاح واستبدال خطوط الصرف الصحي في المناطق المذكورة . (وال – بنينا) ع م

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