«مراقبة الائتمان»: تزايد الديون الاستهلاكية الكندية

أكدت وكالة مراقبة الائتمان في كندا، أن مستويات الديون الاستهلاكية الكندية واصلت ارتفاعها، على الرغم من أن 46 بالمئة من الكنديين خفضوا ديونهم الشخصية، لافتة إلى أن متوسط ​​دين الكنديين ارتفع بنسبة 3.3 بالمئة، أي بحدود حوالي 23 ألف دولار كندي للشخص الواحد.

وأضاف أحدث تقرير للوكالة عن اتجاهات الائتمان الاستهلاكي، أنه ومع الأخذ في الاعتبار الرهون العقارية، فقد بلغ إجمالي دين المستهلك الكندي مليارا و821 مليون دولار كندي في الربع الأخير من عام 2017، أي بزيادة 6 بالمئة من نفس الفترة من عام 2016.

وبينما ترتفع الديون، يتم منح القروض العقارية في الوقت المحدد، بسبب انخفاض معدلات البطالة وأسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وقروض السيارات.

