منح الإذن بالتعاقد لمشاريع ببلدية أجدابيا بقيمة تجاوزت 37 مليون دينار ليبي

أخبارليبيا24

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي أمس الإثنين،إن رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني اصدر تعليماته بتنفيذ كافة المشاريع المتعلقة ببلدية أجدابيا بشكل عاجل , بقيمة تجاوزت 37 مليون دينار ليبي.

وقال العريبي إن الثني أقر المشاريع المحالة من قبل لجنة جمع احتياجات البلديات،بحضور عميد بلدية أجدابيا العميد سعد العكوكي،بشأن كل المشاريع الخدمية التي تحتاج إلى صيانة عاجلة, موضحاً أن المشاريع التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء تمثلت فيما يتعلق بقطاع الصحة،صيانة وتحوير مستشفى الشهيد أمحمد المقريف،والمرافق الصحية بقيمة إجمالية تبلغ (6.153.641 د.ل ) فقط ستة ملايين ومائة وثلاث وخمسين ألف وستمائة وواحد وأربعين دينارا ليبيا ,و فيما يتعلق بقطاع التعليم ستشرع الحكومة في صيانة عدد 34 مدرسة وإضافة عدد 6 فصول لمدرسة واحدة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي (5.920.000 د .ل ) فقط خمسة ملايين وتسعمائة وعشرين ألف دينار ليبي.

أما فيما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة أنه ستتم صيانة الطرق الداخلية واستكمال شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي بقيمة (9.960.000 د. ل) تسعة ملايين و تسعمائة وستين ألف دينار ليبي،مضيفاً أن مشاريع الحكومة فيما يتعلق قطاع المياه والصرف الصحي تتمثل في صيانة شبكات الصرف للمياه والصرف الصحي بالبلدية لعدد 19 مشروعا بقيمة (13.244.284د.ل) ثلاث عشر مليونا ومائتين وأربعة وأربعين ألف ومائتين وأربعة وثمانين دينارا ليبيا .

وقال إن مشاريع الحكومة في بلدية أجدابيا فيما يتعلق بقطاع الداخلية تتمثل في صيانة للمقرات التابعة للوزارة ا منها : مركز شرطة الشمالية، ومركز شرطة الغربية،و مركز القنان، مقر قسم المرور بالقنان، قسم النجدة، ومقر مدرية أمن أجدابيا، ومقر الدفاع المدني، وتأثيث مقر الجوازات بقيمة (2.050.000 د.ل) اثنين مليون وخمسين ألف دينار ليبي.

وتحدث العريبي أنه يجب أن تحدد الجهات المعنية عن طريق الممارسة المحدودة،تنفيذ وتجهيز المشروعات المذكورة حسب الجدول الزمني الموضوع، وجدول الكميات للمواصفات المحددة من اللجان الفنية، بحيث تكون تحت إشراف الهيآت والقطاعات المختصة والبلدية، لافتا إلى أن كل المشاريع تمت إحالتها من القطاعات المختصة بالبلدية وأن عميد البلدية أحالها للجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس عوض الدرسي، والتي كانت قد زارت بلدية أجدابيا خلال المدة الماضية .

وتابع العريبي أن “هذه المشاريع تمت مناقشتها بين اللجنة المذكورة و عميد بلدية أجدابيا، عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني وعميد البلدية يوم الأحد الماضي ,حيث أصدر الثني التعليمات، للجنة بجمع المشاريع بالبلدية والبدء في تنفيذها فورا حسب الإجراءات القانونية المعمول بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24