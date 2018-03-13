سعر الدينار يرتفع مجددا امام الدولار مع بدء السوق الموازي اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي اليوم انخفاضه بشكل طفيف مع بدء التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء”, وبدأ سعر الدولار اليوم عند 6.38 دينار ليبي للبيع و 6.36 دينار للشراء, ويشهد الدولار الامريكي في الآونة الاخيرة حالة من الثبات النسبي والتأرجح مابين مستوى 6 و6.60 ديناراً حيث لم يسجل اختراقات جديدة عقب موجة انخفاض جماعي بدأتها العملات منتصف شهر يناير بشكل مفاجئ وتراجعت خلالها بشكل قياسي.

وجرى تداول و بيع الدولار الامريكي في تعاملات السوق الموازية يوم امس حيث بدء التعاملات بسعر مرتفع عند 6.450 دينار وظل عند هذا المستوى مابين انخفاض وصعود لكنه أنهى التعاملات على تراجع طفيف وبلغ سعره 6.420 دينار, وكان الدولار قد ارتفع منتصف فبراير بشكل كبير وصعد فوق مستوى ال7 دينار في تعاملات السوق إلا أنه عاود الانخفاض .

ويشهد الدولار حالة من التذبذب ويتجه نحو الصعود خلال الفترة الماضية بعد موجة انخفاض كبيرة, لكن المضاربات الشديدة التي تجري في سوق العملة أدت إلى ارتفاعه مجددا امام الدينار وبشكل كبير.

وأستمر سعر صرف الدولار أواخر العام الماضي 2017 عند مستوى يفوق الـ 9 دينارات بعد موجة صعود قياسي لسلة العملات الاجنبية بدأها الدولار والعملات الاخرى منتصف شهر اكتوبر, لكن الدولار فقد منذ منتصف شهر يناير الماضي أكثر من 4 دينار من قيمته في السوق ما أدى الى تراجع جماعي للعملات الاجنبية وكان الدولار تراجع بشكل كبير أمام الدينار الليبي حين تراجع إلى مستوى 4.15 دينار.