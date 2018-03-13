تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار بالسوق الرسمية

تراجع سعر صرف الدولار وارتفع اليورو والإسترليني مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الإثنين، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية تراجعًا بنسبة 0.06% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3316 دينارًا اليوم، مقارنة بـ1.3325 دينارٍ أمس الإثنين.

فيما سجلت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ارتفعًا بنسبة 0.06% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.6424 دينارًا اليوم، مقابل 1.6413 دينار خلال الفترة نفسها، وواصل الإسترليني الارتفاع بنسبة 0.2% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.8504 دينارًا اليوم، مقابل 1.8461 دينار أمس الإثنين.

فيما صعدت العملة المحلية أمام الين الياباني الذي تراجع إلى 1.2469 دينار، مقابل 1.2486 دينار خلال الفترة نفسها، ووصلت الصعود أمام اليوان الصيني الذي سجل 0.2104 دينار اليوم مقابل 0.2106 دينار، خلال فترة المقارنة نفسها.

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، ارتفع سعر صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي تراجع إلى 0.3551 دينار مقابل 0.3553 دينار أمس الإثنين، كما هبط الدرهم الإماراتي إلى 0.3625 دينار مقارنة بـ0.3628 دينار.

وبمقارنة أسعار العملات الأجنبية خلال العام، ارتفع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار بنسبة 2.9%، إذ سجَّلت العملة الأميركية مطلع العام الجاري 1.3532 دينارًا واحدًا، مقابل 1.3946 دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما صعد أمام الإسترليني بنسبة 13% الذي تراجع إلى 1.772 دينار مقابل 2.0556 دينارين، فيما حصد اليورو مكاسب نسبتها 6%، مسجِّلًا 1.6312 دينارًا مقابل 1.5189 دينار.

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