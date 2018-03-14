اللجنة التسييرية لمنطقة الصابري تعقد اجتماعاً لمناقشة أوضاع المنطقة

بنغازي 14 مارس 2018 (وال)- عقدت اللجنة التسييرية لمنطقة الصابري في بنغازي اجتماعاً لمناقشة أوضاع سكان المنطقة ، والعمل على خدمتهم.

هذا وحضر الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء مندوب مركز شرطة الصابري ومندوب المباحث العامة.

وبحسب اللجنة التسييرية للمنطقة فأن اللجنة أقرت بعض البنود الهامة ، تضمنت الاتفاق على تكليف أربعة أشخاص يقوموا بإتمام الإجراء المطلوب الخاصة بشؤون المحلات ، لمساعدة السكان فى حل مشاكلهم اليومية.

وقالت اللجنة أنها تؤكد على دعم مركز شرطة الصابري والمباحث العامة لحفظ الأمن والأمان ومساعدة سكان المنطقة فى الاستقرار ، كما تؤكد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يخالف القانون.

وتابعت سنعمل على تخصيص يوم الإربعاء لمساعدة العاملين بمستشفي الجمهورية فى نظافة الأقسام ، وعلى سكان المنطقة دعم الإدارة والعاملين بالمستشفى فى إعادة تشغيل هذا المرفق الكبير.

وأضافت اللجنة أن أعضاء من اللجنة قاموا بزيارة مدير إدارة التوزيع بسهل بنغازي للشركة العامة للكهرباء المهندس صلاح العبار الذي أكد لهم بأنه تم مخاطبة جهات الاختصاص بشأن توفير ما يلزم من مواد كهربائية للمنطقة.

وتابعت اللجنة التسييرية أن اللجنة قامت بزيارة مدير جهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية ناجي المعداني الذي أكد لهم بأنه تم تكليف الشركة العامة للنظافة والخدمات بنقل القمامة وأعمال النظافة ورش المبيدات الحشرية وستباشر العمل خلال هذا الأسبوع.

وحذرت اللجنة التسييرية من عدم المساس برمال شاطئ بحر الصابري وعلى الأجهزة الأمنية و الحرس البلدي متابعة الموضوع.

وطالبت من إدارة نادي الصابري “السابقة” تقديم جميع المستندات الخاصة بالنادي العريق حتى يتم تقديمها للهيأة العامة للرياضة لاتخاذ ما يلزم من إعادة نشاط النادي والذي يعتبر أقدم نادي فى ليبيا. (وال – بنغازي) هـ ع/ ع م

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