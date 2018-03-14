صنع الله والسفير الإيطالي يستعرضان المعوقات التي تواجه قطاع النفط

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني أوجه التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية الإيطالية.

وناقش الجانبان أيضا، خلال لقائهما بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة، صلاح بن علي، دور الشركات الإيطالية في الرفع من القدرة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز في ليبيا ومدى مساهمة بعض الشركات الخدمية ذات الخبرة في إنجاز عدد من المشاريع الحيوية.

وتناول المجتمعون الصعوبات التي تواجه القطاع المتمثلة في الاعتصامات والإغلاقات المتكررة للحقول النفطية وتأثيرها السلبي على القطاع وعلى الايرادات باعتبار النفط المصدر الوحيد للدخل في ليبيا.

من جهته أشاد صنع الله، بالجهود المبذولة والمساهمات المقدمة من الشركات الإيطالية لدعم القطاع النفطي في ليبيا.

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