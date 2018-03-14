اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاربعاء 14/3/2018 وسعر الذهب والفضة

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 14 مارس 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات اليومية في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار 6.400 دينار ليبي مقارنة بـ 6.360 دينار عند الاغلاق يوم امس, وتشهد العملة الامريكيه استقرارها مؤخرا على ثبات نسبي امام الدينار ويتحرك السعر ببطء نحو الصعود لكنه ينخفض لاحقا متأثرا بالمضاربات التي تشهدها السوق واستمر السعر في الآونة الاخيرة مابين 6 دينار و6.60 دينارا.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.835 دينار مقارنة بـ 7.925 عند الاغلاق امس, وكان اليورو مع بداية العام 2018 فوق 10 دينارات لكن العملة الاوروبية شهدت منتصف شهر يناير الفائت هبوطا قياسيا لم تشهده منذ أكثر من عام.

وأرتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره 8.837 دينار مقارنة بـ 8.937 دينار ليبي عند الاغلاق امس, وكان الجنيه الإسترليني فوق سعر 11 دينارًا قبل أن يتزامن في الهبوط مع العملة الأميركية, ليتراجع الباوند منذ منتصف شهر يناير الماضي بشكل كبير وفقد الكثير من قيمته في هبوط قياسي لم تشهده العملة البريطانية منذ عام.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.390 دينار 6.370 دينار اليورو 7.912 دينار 7.832 دينار الجنية الاسترليني 8.923 دينار 8.843 دينار الليرة التركية 1.652 دينار 1.572 دينار الدينار التونسي 2.55 دينار 2.47 دينار الجنية المصري 0.363 دينار 0.283 دينار الدولار الكندي 4.949 دينار 4.869 دينار الدينار الاردني 9.007 دينار 8.927 دينار حوالات دبي-تركيا 6.38 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.25 دينار كاش 6.26 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.50 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.40 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 196 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 228 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 261 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 289 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 339 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 224 دينار

كسر الفضة = 2.4 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.