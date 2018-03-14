«أوبك» تتوقع زيادة المعروض النفطي خلال العام الجاري

عين ليبيا

أظهر تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك الأربعاء، ارتفاع توقعات نمو المعروض النفطي خارج المنظمة بنحو 1.66 مليون برميل يوميا خلال 2018، بزيادة 280 ألف برميل عن توقعاتها الشهر الماضي.

أوبك قالت في تقريرها الشهري، إن الارتفاع يأتي بسبب ارتفاع مستوى الأسعار الذي يشجع منتجي النفط الصخري الأمريكيين على ضخ مزيد من الإنتاج كما ذكر التقرير أن ذلك يضعف أثر الإتفاق الذي تقوده أوبك للسيطرة على تخمة المعروض وخفض الإنتاج.

هذا وتوقعت المنظمة، انخفاض الطلب على نفطها خلال العام الجاري بنحو 200 ألف برميل يوميًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا