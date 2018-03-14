مالية الوفاق: صرف مرتبات يناير وفبراير

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، الأربعاء، تنفيد أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير، لكافة الجهات العامة.

وقال “الفريق الإعلامي للوزارة”، في بيان، إنه تم توحيد منظومة مرتبات الدولة في منظومة مرتبات موحدة بمركز المعلومات والتوثيق في وزارة المالية، لافتا إلى أنه ومن بداية شهر يناير 2018 سيتم صرف كافة مرتبات الدولة عن طريق هذه المنظومة.

وأشار البيان إلى أنه تم تضمين بعض من المتغيرات الجديدة مع حوالة شهري يناير وفبراير، تشمل تسويات الازدواجية المحالة من وزارة العمل للدفعات من (103 إلى 107)، بالإضافة لتعديلات الأسماء والأرقام الوطنية الموقوفة في السابق، وعدد من الإفراجات الجديدة المحالة من ديوان المحاسبة.

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