«مالية الوفاق»: تنفيذ أذونات رواتب شهري يناير وفبراير لكافة الجهات

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، الأربعاء، تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير لكافة الجهات العامة.

وقال الفريق الإعلامي للوزارة في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «تم تنفيذ أذونات صرف الرواتب لشهري يناير وفبراير من وزارة المالية اليوم الأربعاء لكافة الجهات العامة، كما وردت من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية وفق الإجراءات المعمول بها».

وأشارت الوزارة إلى «توحيد منظومة رواتب الدولة في منظومة رواتب مُوحدة بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية لحكومة الوفاق الوطني».

وأضافت أنه «بدءًا من شهر يناير لسنة 2018 سيتم صرف كافة رواتب الدولة عن طريق هذه المنظومة»، مشيرة إلى أنه قد «جرى تضمين بعض من المتغيرات الجديدة مع حوالة شهري يناير وفبراير، تشمل تسويات الازدواجية المحالة من وزارة العمل (الدفعات من 103 إلى 107)، بالإضافة إلى تعديلات الأسماء والأرقام الوطنية الموقوفة في السابق، وكذلك عدد من الإفراجات الجديدة المحالة من ديوان المحاسبة».

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم تسييل مخصصات الباب الأول (الرواتب وما في حكمها) لكافة قطاعات الدولة خلال شهر مارس الجاري.

جاء ذلك في بيان للرد على بعض الانتقادات التي وُجِّهت إلى الوزارة بشأن المخصصات المالية لبعض القطاعات، فيما لم تذكر وزارة المالية قيمة مخصصات الباب الأول (الرواتب)، خاصة مع عدم إقرار ميزانية العام الجاري 2018، لكن إجمالي مصروفات الباب الأول خلال العام الماضي بلغ 20.24 مليار دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط