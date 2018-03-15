الكردي: كشف “غير مسبوق” للبيانات المصرفية للعملاء في ليبيا

قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، إن ليبيا تشهد بشكل “غير مسبوق” إمكانية وصول أي شخص للمعلومات والبيانات الشخصية السرية المستهلكين.

وأتهم الكردي، في بيان حصلت الرائد على نسخة منه، العاملين في المصارف بالكشف عن معلومات وأرصدة العملاء، رغم منع القانون، موضحة أنها السبب في فقدان الثقة بين العميل والمصرف؛ ما نتج عنه أزمة سيولة امتدت لما يزيد عن سنتين، وفق قوله.

واستهجن الكردي ما وصفه “قصور” الحكومات، والأجهزة التشريعية، في حماية للمستهلك، مستغربا عدم وجود مكاتب لحماية المستهلك في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى ما يعانيه المستهلك من العلاج، والخدمات، بحسب قوله.

ودعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك المستهلكين للسلع، والمستفيدين من الخدمات إلى المطالبة بالحقوق عبر وسائل الإعلام، ودعم جمعيات حماية المستهلك في ليبيا، والمشاركة في الاحتفالية باليوم العالمي لحماية المستهلك، وفق الكردي.

يذكر أن الخامس عشر من فبراير من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لحماية المستهلك

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