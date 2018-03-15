وصول ناقلة وقود إلى طرابلس وبدء تزويد مناطق الجنوب

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم، وصول ناقلة وقود إلى ميناء طرابلس البحري، محملة بأكثر من ثلاثة وثلاثين مليون لتر من الوقود، مؤكدة تواصل خروج الشحنات لتزويد المحطات بالوقود .

وفي السياق، أكدت شركة البريقة، الانتهاء من كل الترتيبات التي قامت بها غرفة عمليات تزويد الجنوب بالوقود، ومباشرة الشاحنات بالتوافد على مستودع طرابلس النفطي، وبدء عمليات شحن الوقود بالصهاريج، للتوجه بها إلى محطات المناطق الجنوبية مباشرة .

ووجهت شركة البريقة لتسويق النفط، الشكر لكل من ساهم في رفع معاناة نقص الوقود بالجنوب .

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