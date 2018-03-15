الخراز : عمليات الإزالة للمباني العشوائية في بنغازي لن تتوقف حتى القضاء عليها

بنغازي 15 مارس 2018 (وال) – قال الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي نقيب طارق الخراز إن الغرفة منذ انطلاقها وهي تعمل بشكل منتظم بين القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية .

وأوضح الخراز – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس – أن عمليات الإزالة التي حدثت اليومين الماضيين كانت للمباني المقامة على خطوط إمداد مياه النهر الصناعي بمنطقة الهواري غرب بنغازي .

وذكر أن المباني العشوائي التي تم إنشائها فوق خطوط إمداد النهر الصناعي كانت تؤثر على عملية تدفق المياه لمدينة بنغازي، لافتاً إلى أنه تم إخطار أصحاب المباني العشوائية بالإخلاء منذ عام 2013 .

وأضاف أن عملية الهدم جاءت بناء على تعليمات من رئيس الغرفة الأمنية المركزية سيادة الفريق عبدالرازق الناظوري، موضحاً أن عمليات الإزالة لن تتوقف حتى يتم إزالة كل المباني العشوائية والمخالفة في بنغازي .

وطالب الخراز جميع المواطنين المخالفين إخلاء مقراتهم قبل وصول الأجهزة الأمنية لهم و تعرضهم للمسائلة القانونية .

وفي ذات الشأن، كشف الخراز أن الغرفة الأمنية ستلاحق كل المطلوبين والمجرمين بكل تصنيفاتهم و لن تسمح بزعزت الأمن في بنغازي.

وأشار إلى أن الغرفة ستطلق حملة بالتنسيق مع الحرس البلدي للقضاء علي كل المخالفات التي تتعلق بالأمن الغذائي .

ولفت أنه تم إنشاء الغرفة لمكافحة الظواهر السلبية عقب تحرير مدينة بنغازي من الجماعات المتطرفة . (وال – بنغازي) م خ/ ع م

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