العربي: مرتبات يناير وفبراير لدى المركزي

قال عضو مكتب شؤون وزارة المالية بحكومة الوفاق رضوان العربي إن وزارة المالية بحكومة الوفاق حولت مرتبات شهري يناير وفبراير إلى المصرف المركزي وأن صرفهما سيكون حسب إجراءات المركزي.

وأوضح العربي أن اجتماعات تونس الأخيرة بين وزارتي مالية الوفاق والمؤقتة أفضت إلى إدخال باقي مرتبات الجهات والمؤسسات الممولة من الخزانة العامة في المنطقة الشرقية إلى منظومة صرف المرتبات بناء على الرقم الوطني.

وبين العربي أن لجنة صرف المرتبات على الرقم الوطني وفرت على الدولة أكثر من 4 مليار دينار سنوياً، حيث انخفضت ميزانية المرتبات من 24 مليار إلى 19 مليار و800 مليون دينار سنوياً. وأضاف أنه تم إدخال حوالي مليون و600 ألف موظف إلى المنظومة بعد عملية المطابقة واستبعاد الازدواجية منذ بداية عمل اللجنة.

وأكد العربي أنه لم يتم القضاء بالكامل على مسألة الازدواجية في المرتبات، مبيناً أن الوزارة تسعى لتطبيقه في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن اجتماعات تونس التي كانت بحضور الجهات الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة من الطرفين أفضت إلى عدد من الإجراءات التنظيمية، ومن بينها توحيد قناة الصرف، قائلاً إن جل مرتبات الدولة، تصرف بآلية واحدة، وعبر قناة واحدة، وهي منظومة المرتبات الموجودة بمركز المعلومات والتوثيق في وزارة المالية لحكومة الوفاق.

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