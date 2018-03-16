مقيل يؤكد استئناف العمل لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية في جميع الفروع والأقسام الأحد المقبل

بنغازي 16 مارس 2018 (وال) – أعلن مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية عميد مفتاح مقيل استئناف العمل لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية في جميع الفروع والأقسام اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق للثامن عشر من مارس الجاري .

وأوضح مقيل أن العمل سيكون حسب الجدول السابق لجميع الفروع والأقسام .

يشار إلى أن العمل توقف بمنظمة الجوازات في شهر نوفمبر من العام المنصرم بسبب انتهاء عقد البصمة العشرية في مصلحة الجوازات في طرابلس. (وال – بنغازي) ع م

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