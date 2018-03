أسعار النفط ترتفع تُواصل ارتفاعها

المتوسط:

ارتفعت أسعار النفط الجمعة، دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأميركية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية أسبوع ستبث فيها قناة «سي.بي.إس» التلفزيونية مقابلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البرنامج الأخباري “60 دقيقة”.

وتنتظر الأسواق المقابلة كاملة، التي ستذاع يوم الأحد، بعد أن قال الأمير محمد في مقتطفات منها بثت في وقت سابق إن السعودية ستطور قنبلة نووية، إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.67 بالمئة لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 66.42 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن والعشرين من فبراير.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 1.88 بالمئة، لتغلق عند 62.34 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 62.54 دولار وهو أعلى مستوى منذ السابع من مارس.

