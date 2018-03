رئيس المجلس الأوروبي: «توافق محدود» بشأن إصلاحات منطقة اليورو

المتوسط:

أفاد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأنّه يوجد “توافق محدود” حول إصلاحات منطقة اليورو، وحض قادة الاتحاد الأوروبي على التفاهم وذلك في وثيقة حصلت فرانس برس الجمعة عليها.

وقال توسك، في ملحق مرفق برسالة دعوة قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى قمتهم ببروكسل في 22 و23 مارس، أن العديد من القضايا المتعلقة بإصلاحات منطقة اليورو “تم بحثها (..) في العديد من المناسبات وحصل بشأنها حتى الآن توافق محدود”.

وأضاف “من الضروري أن ينخرط قادة الاتحاد الأوروبي مباشرة (في المباحثات) ليحصل تقدم” وذلك بعد أن أشار إلى تقدم ضعيف حتى الآن من جانب وزراء مالية دول منطقة اليورو.

وأدلى توسك بتصريحه قبل لقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بباريس لبحث المقترحات الخاصة بمستقبل الاتحاد الأوروبي قبل قمة الأسبوع القادم، إذ دعا ماكرون الجمعة بعد الاجتماع مع ميركل إلى خارطة طريق “واضحة وطموحة” للإصلاحات بحلول يونيو.

