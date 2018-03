المتوسط:

أفاد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن انتقادات صندوق النقد الدولي للمالية العامة في لبنان صحيحة، لكن مشروع ميزانية البلاد للعام 2018 يرسل إشارة جيدة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي قد يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة مقابل كل مليار دولار من أموال المانحين تحصل عليه الحكومة وتنفقه.

وأضاف سلامة في تصريحات نقلتها رويترز، أن لبنان يسعى للحصول على ما يصل إلى 16 مليار دولار لاستثمارات في البنية التحتية من مستثمرين ومانحين يأملون بتفادي المزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك للمساعدة في تحفيز اقتصاده المنهك.

وأوضح حاكم المركز المصرفي، أن ميزانية البلاد لهذا العام تسعى لخفض واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم من مستويات فوق 150 في المئة.

The post سلامة: لبنان يسعى لزيادة استثمارات البنية التحتية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية