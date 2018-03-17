مجلس الوزراء يوافق على اعتماد مركز لعلاج السكر في سوسة

البيضاء 17 مارس 2018 (وال)— أصدر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة قراراً بشأن اعتماد مركز لعلاج السكر في مدينة سوسة.

هذا وتضمن القرار رقم (82) لعام 2018 في مادته الأولى بأن مجلس الوزارء يوافق على اعتماد مركز لعلاج السكر تحت مسمى مركز سوسة لعلاج السكر ، ويمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

وتضمنت المادة أيضا بأن على وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص.

وفي ذات السياق ، طالب مجلس الوزراء في مادة القرار الثانية بأن ينشر القرار في جريدة رسمية ، وأن تعمل الجهات المعنية به من تاريخ صدوره. (وال — البيضاء) هـ ع/ ع م

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