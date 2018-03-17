مجلس الوزراء يسمح لمؤسسة الموارد المائية بمباشرة إجراءات التعاقد

قرنادة 17 مارس 2018 (وال)— منح مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة الإذن للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة المحددة.

هذا وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم (73) لعام 2018 ، تضمن في مادته الأولى على أن منح إذن التعاقد جاء لغرض صيانة محطة رفع مياه الصرف الصحي بمدينة سوسة ، لمعالجة مشكلة طفح المياه وتدفقها اتجاه الميناء.

وتضمنت المادة أيضا بأن تكون القيمة المالية للتعاقد مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي ، يتم تسهيلها بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء.

وفي ذات السياق ، شدد مجلس الوزراء في القرار على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.، وطالب مجلس الوزراء في مادة القرار الثانية بأن ينشر القرار في جريدة رسمية ، وأن تعمل الجهات المعنيه به من تاريخ صدوره. (وال — قرنادة) هـ ع/ ع م

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