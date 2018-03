فرنسا وألمانيا يتبنيان خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد الأوروبي

المتوسط:

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتبني خارطة طريق واضحة وطموحة لإصلاح الاتحاد الأوروبي بحلول يونيو المقبل، فيما يحاول حشد الدعم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحملة إعادة هيكلة التكتل الأوروبي، داعيا لاتباع نهج إصلاح رئيسي، بشكل يتضمن ميزانية ووزير مالية لمنطقة اليورو، لكن بعض القادة الأوروبيين عبروا عن تحفظاتهم.

وفي مؤتمر صحافي أعقب جولة مباحثات بين الزعيمين في باريس، أيدت ميركل الموعد الذي حدده ماكرون، مؤكدة أن عليهم التوصل لنتائج بحلول يونيو، ومضيفة أن العلاقات الفرنسية الألمانية تبقى رئيسية لمستقبل أوروبا، في أول زيارة خارجية لها بعد أن بدأت رسميا ولايتها الرابعة الأربعاء الماضي.

ويعتمد الرئيس الفرنسي الشاب على دعم ميركل، قائدة أكبر اقتصاد في أوروبا، لكن قرابة ستة أشهر من المأزق السياسي في ألمانيا حيث كافحت ميركل لتشكيل ائتلاف حكومي أجبر ماكرون على تجميد خططه.

