دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني يزور مقر وزارة الحكم المحلي في البيضاء لمناقشة عدد من المشاكل

البيضاء 17 مارس 2018 (وال) – قام دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني صباح اليوم السبت بزيارة إلى مقر وزارة الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء، حيث كان في استقباله معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيأت عبدالرحمن اأمحيرش ، ومعالي وزير الحكم المحلي محمد الفاورق وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة.

وعقد رئيس الوزراء خلال الزيارة اجتماعا موسعا لمناقشة بعض المشاكل المتعلقة بشركات خدمات النظافة، ومشاكل البلديات وكيفية سداد مرتبات أعضاء المجالس البلدية، إضافة للتطرق إلى احتياجات المجلس البلدي الجفرة عن طريق ديوان مجلس الوزارء بالمنطقة الجنوبية.(وال – بنغازي) إ م/ أ د

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