المتوسط:

تشرع فروع المصارف التجارية في مدينة بني وليد، غدا الأحد، بتوزيع السيولة النقدية على زبائنها في المدينة.

وحددت عدد من الفروع قيمة سحب العملاء في كل مصرف كالتالى : “قيمة السحب بفرعى مصرف الجمهورية بني وليد وسوف الجين بأربعمائة دينار، فيما تحدد قيمة السحب بمصرف التجاري الوطني بثلاثمائة وخمسين دينارا ، أما مصرف سوف الجين الأهلي فقد تحدد قيمة السحب بمقدار مائتين وخمسين دينارا”

يشار إلى أن مصارف المدينة تعاني منذ عدة أشهر نقصا حادا للسيولة النقدية في ظل تالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد و الناتج عن تدهور الوضع الأمني و السياسي ..

The post مصارف بنى وليد تشرع في توزيع السيولة النقدية غدا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية