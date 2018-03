تخصيص ميزانية مصرية غير مسبوقة للتنمية في 2019

المتوسط:

صرح مجلس الوزراء المصري، بأنه سيناقش اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019/2018، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب قبل الموعد الدستوري المحدد يوم 31 مارس الجاري.

وأكد رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة، خاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.

وأضاف وفقاً لبيان، أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نمواً سنوياً للإيرادات العامة قدره 20%، مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلاً عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليمياً وعالمياً.

