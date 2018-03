بريطانيا تخطط لبناء «مزرعة بتكوين» بـ 10 مليون إسترليني

المتوسط:

قرر مجموعة من رجال الأعمال بشركة “بلاديتيك”، التي تأسست في أوائل عام 2000، والتي زودت وزارة الدفاع وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بمعدات عالية التقنية، بناء «مزرعة بتكوين» بقيمة 10 مليون إسترليني في جنوب شرق المملكة المتحدة، ويعتزمون أن تكون الأكبر في البلاد.

ويهدف رجال الأعمال، إلى بناء مرفق تبلغ مساحته 3500 قدم مربع (أكثر من 300 متر مربع) في ثلاثة مواقع في لندن وسوفولك وساريي، وتهدف بلاديتك لجمع 10 ملايين جنيه إسترليني يقدمها مستثمرون لبناء وتدشين المزرعة خلال مدة قد تصل إلى عامين.

وتكون مزارع البتكوين عبارة عن صفوف من الحواسيب المبنية لغرض محدد، تم إنشاؤها لتوليد عملات رقمية جديدة، وهي عملية تسمى التعدين.

