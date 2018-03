«العمل السعودية» توفر 21 ألف وظيفة وترصد المخالفين

المتوسط:

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل، توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع توطين منافذ تأجير السيارات للسعوديين الذي يبدأ تطبيقه اليوم الأحد، لافتا إلى أن المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.

وأشار المتحدث باسم الوزارة بحسب العربية، إلى أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.

واوضح أبا الخيل، أن منظومة العمل تقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة “دروب”، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، بحسب ما ورد في “عكاظ”.

