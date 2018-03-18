رغم جهود الوساطة.. «الفيل» تحت «القوة القاهرة» لليوم الـ25

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، الأحد، استمرار إغلاق حرس المنشآت النفطية، فرع فـزان، حقل الفيل النفطي، لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

ونوهت الشركة، في إدراج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنَّ المؤسسة الوطنية للنفط تستمر في إعلان حالة «القوة القاهرة» على صادرات خام مليتة، لتعذر تشغيل الحقل رغم جهود الوساطة المكثفة التي يقودها أهل الخير من أبناء المناطق المجاورة.

وحقل الفيل أحد حقول المشارَكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني»، وينتج نحو 72 ألف برميل يوميًّا.

كانت «إيني» أعلنت أنها لن تطلق مشاريع جديدة بسبب الظروف الصعبة للبلاد.

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