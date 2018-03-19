مالية النواب تناقش الميزانية العامة

ناقشت لجنة المالية في مجلس النواب الميزانية العامة للدولة المقدمة من الحكومة المؤقتة خلال اجتماعها الثاني لعام 2018.

وقال رئيس لجنة المالية د. عمر تنتوش إن الميزانية الآن شبه جاهزة، وسيتم تسليم تقرير حولها بعد انتهائها لرئيس مجلس النواب، لإحالتها للتصويت.

وبين تنتوش أن اللجنة كانت تحاول عمل ميزانية لكامل الدولة، لكن لم تتمكن من ذلك، مضيفاً أن الوقت لا يسمح بإطالة العمل على المشروع إلى ما بعد شهر مارس.

وعقد الاجتماح الاثنين بديوان مجلس النواب، وبحضور أعضاء اللجنة “محمد موسى دومة”، “عبد المطلب إدريس”، “المهدي مسعود” و”مصباح دومة” بحضور مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، عدداً من المواضيع، إلى جانب مناقشتها لقانون الميزانية.

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