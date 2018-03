ارتفاع الأسهم الأوروبية ورقابة صارمة لقطاع التكنولوجيا

المتوسط:

ارتفع سهم بابليسيز ثالث أكبر مجموعة إعلانية في العالم اليوم الثلاثاء، اثنين بالمئة ليساهم في دعم الأسهم الأوروبية، وذلك بعدما أعلنت الشركة أنها ستضاعف جهودها لتصبح شريكا في تقديم الاستشارات للمعلنين عبر الإنترنت حول العالم سعيا لتنشيط النمو البطيء.

وظلت أسهم شركات الإعلان والإعلام بين الأسوأ أداء في أوروبا على مدار 12 شهرا سابقا إذ تجد صعوبة في منافسة شركات الإنترنت الكبرى في الولايات المتحدة مثل جوجل وفيسبوك التي تتعرض الآن لتدقيق رقابي متنام.

وارتفع فايننشال تايمز البريطاني، وبحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة 0.4 بالمئة متعافيا من أدنى مستوى في 15 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة.

ويقترح الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة ثلاثة بالمئة على أرباح الشركات الكبرى التي تحقق إيرادات كبرى من الأنشطة الرقمية وفقا لمسودة مقترحة اطلعت عليها رويترز.

