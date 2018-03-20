بلدية قصر بن غشير تزيل المحلات العشوائية

قال مدير المكتب الاعلام ببلدية قصر بن غشير الثلاثاء محمد الدبر ان بلدية بن غشير اشرفت على إزالة المحلات العشوائية لبيع الفحم والاعلاف الموجودة بالطريق الرئيسي قصر بن غشير صلاح الدين

واضاف الدبر ان في تصريح للرائد البلدية وفرت لجميع اصحاب المحلات التي ثم ازلتها اماكن داخل سوق الاحد لممارسة اعمالهم مشيرا ان الشركة العامة للنظافة فرع قصر بن غشير هى من نفدت العملية بتامين من المباحث العامة قصر بن غشير و الدعم المركزي فرع النواحي الاربعة و ترهونة

يذكر ان بلدية قصر بن غشير هي احدي بلديات طرابلس الكبري والمدخل الجنوبي للعاصمة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية