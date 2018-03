«ترامب»: عملة فنزويلا «بترو» محاولة للاحتيال الدولي

المتوسط:

قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحظر أي معاملات مالية في الولايات المتحدة بعملة فنزويلا المشفرة الجديدة “بترو”، باعتبارها خدعة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، من أجل مزيد من تقويض الديمقراطية في الدولة العضو في أوبك.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية للصحافيين بحسب رويترز، إن البترو محاولة يائسة من نظام فاسد للاحتيال على المستثمرين العالميين، محذرا من أن أي معاملات بالعملة الرقمية ستنتهك العقوبات الأميركية، ومتابعا بأنه يجب النظر للاستثمار في البترو على أنه دعم مباشر لنظام ديكتاتوري، ومحاولته تقويض النظام الديمقراطي في فنزويلا.

ومن جانبه يأمل مادورو أن تساعد العملات المشفرة فنزويلا في الالتفاف على العقوبات المالية الأميركية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تضخم جامح وانهيار في الاقتصاد الاشتراكي للدولة.

